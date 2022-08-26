前立委郭正亮。（資料照片）

對於年底台北市長選戰，呈現蔣萬安、黃珊珊、陳時中「三足鼎立」攻防戰，前立委郭正亮認為，陳時中最主要受傷的還是防疫部分；至於年輕人的選票，郭正亮披露，陳時中很急，所以用各種奇招。

國民黨今（26）日推出幹話撲克牌3.0文宣品，由前衛福部長陳時中蟬連幹話王，引發陳不滿，反批「不要一直用粗鄙的文字做評論」。國民黨晚間再整理陳時中任部長時「令人傻眼的粗鄙言論」，幫陳回憶，「聽聽看你自己都在說些什麼」。

而前立委郭正亮今在《新聞大白話》也直言，陳時中最主要受傷的還是防疫部分，譬如次世代莫德納疫苗，今年初就在談了，但是到現在沒有貨！另外防疫期間各種問題，又被拿出來討論。最近對陳時中傷最大的就是疫苗價格，還扯到保密年限。

郭直言，陳時中最大的麻煩就是，因為台灣疫情大概都晚日本韓國大約1個月，一般估計台灣大約9月中會有新一波疫情，到時候又會讓人回憶起過去防疫不力的種種現象。面對這些問題，陳時中始終無法讓市政議題變成核心政見，因為很容易拉回防疫。

至於年輕人部分，郭正亮披露，陳時中很急。因為蔣萬安在55歲以上支持群比較穩定，黃珊珊則搶到年輕選票，所以陳時中急了，出各種奇招。