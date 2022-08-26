仕招社會福利慈善事業基金會關懷遊民活動，26日晚間到台北火車站發放中秋節慰問金，讓街友好過節。（鄧博仁攝）

仕招基金會志工深夜到台北車站送暖，致贈街友慰問金。（張芷瑜攝）

中秋佳節將至，仕招社會福利慈善事業基金會26日深夜至27日凌晨前往台北車站，致贈中秋節禮金並關懷街友，是繼2002年開始以來，21年來不中斷的愛心活動，讓生活困頓無法與家人團聚的街友可以開心過節。

仕招基金會自2002年起，每逢春節、端午節和中秋節等3節日，都會主動發起關懷街友活動並發放慰問金，也會配合社會局做夜訪，今年也發放中秋節500元慰問金給2000名街友，讓他們好過節。

仕招基金會課長周哲仁表示，做了21年可以看到台灣民眾對街友的愛心越來越多，早期只有他們在做這一塊，現在很多年輕人都會加入，像有人會整理餐廳多餘的便當來發放，默默做愛心，但街友卻有年輕化問題，現在政府雖然做得很多，但受大環境影響，還是會有一些不足，希望可以多宣導尊重關懷。

有街友表示，很感謝收到這些慰問金，雖然只是小小心意，但對他們幫助很大，或是有些人受傷、仍在找工作的也能得到慰問，幫助他們支撐基本開銷，也有街友說，疫情過很久，很開心今天有得到這個紅包，能在防疫下又安心又有錢領。

仕招基金會志工賴玫娟表示，今年是參加的第三年了，希望把愛分享給更多人，提供紅包給他們，讓他有過節的感覺，也希望自己能為社會付出一點，這個活動對他來說很有意義，也蠻特別的經驗。

仕招基金會志工廖芳美也說，很感謝有這個機會來盡一份綿薄之力，幾乎每次活動都有來參加，這幾年下來有看到比較年輕的街友，多少覺得有些感慨，但也看到蠻多社福團體有來幫忙。