台中市民政局27日凌晨表示，清水區公所舉辦南投參訪活動，一共24人參加成團，26日在南投仁愛鄉武界部落健行與溯溪時，團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，未料眾人走入深山中賞景，因不熟悉地形而延遲了折返時間，民政局馬上請多位在地村民、村長火速協助尋人，並於傍晚6時前，順利陸續引導19人返回部落、並平安返家。

但至今仍有5員下落不明，其中1名為當地九人座司機簡O津，4名公所的行政助理，分別是區長司機林O中（65歲）、工班紀O若（50多歲）、柯O隆（50多歲）、顏O良（40多歲)。

民政局指出，昨（26）日下午發現，同仁未按時返回集合點，已火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，民政局補充，根據尋獲的團員表示，當地昨日天氣晴朗，並無下雨，研判應為迷路山中。

民政局長吳世瑋得知消息後，趕赴現場協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，希望能順利找到失蹤者。