國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日再開新戰場，她提到，這次殺警案讓民怨沸騰，她在基層行走，「很多民眾跟我說，絕不投給挺廢死的政黨！」她點名高雄市長陳其邁應該表態是否挺廢死，並代表高雄市民公開向蔡英文總統建言，包括廢止該黨「廢死」主張及政策；請依法執行死刑，給受害家屬一個公道。

「廢死是民進黨的第三張神主牌嗎？」柯志恩在臉書提及，殉職警家屬撕心裂肺的巨慟，國人都倍感不捨、哀痛，但更氣憤難平的是，是什麼綁手綁腳的制度讓警察面對凶狠歹徒時不敢使用槍械？她質疑，為什麼民進黨一再主張廢死、力挺廢死、且一再用技術性減少死囚，達成死刑名存實亡的目標？

柯志恩怒控，蔡總統及民進黨政治人物長期鼓吹「廢死」是普世價值，民進黨黨綱的行動綱領明示「研議廢止死刑的可行性」，宛如是台獨和反核之外的第三張神主牌。

柯志恩痛陳，故2016年蔡總統上台後宣稱推動司法改革，但其所謂「改革」，在司法人事安排上，都讓主張廢死的法官出任。法務部2020年的報告明白指出「反對廢除死刑者約為8成」，這個政府擺明就是和民意對幹。

柯志恩指出，每當社會發生民怨沸騰的重大案件，政治人物只會嚷嚷「天理不容、從重判刑」，但新聞熱度一過，卻又是高舉「廢死是普世價值」，著實令人作噁。

「也請問陳其邁市長：您挺廢死嗎？」柯志恩公開呼籲，希望陳其邁可以代表高雄市民公開向蔡總統建言：首先廢止該黨「廢死」主張及政策；其次請依法執行死刑，給受害家屬一個公道。