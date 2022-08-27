黛妃搭乘的賓士旗艦車款在事發當時撞得稀爛，可見衝擊力之大。（Discovery提供）

英國皇室最傳奇的成員威爾斯王妃黛安娜（Diana Princess of Wales）1997年8月31日在巴黎死於一場車禍。隨著黛安娜王妃逝世25周年紀念將近，Discovery頻道在重新彙整梳理英法兩國的調查報告，從警方、目擊者、嫌疑人及黛安娜王妃親友等等多元角度，徹底調查及檢視這場悲劇的本質究竟是陰謀或是令人心碎的事故，並進一步剖析這場車禍如何改變世界。《黛妃命案調查報告》系列將以全新的角度探討這項新聞事件與真相之間的距離。

25年前的夏夜，黛安娜王妃與男友多狄法耶茲（Dodi Fayed）搭乘由巴黎麗思飯店安全部副部長亨利保羅（Henry Paul）駕駛的賓士車，在巴黎市內的阿爾瑪隧道中發生重大車禍，多狄與駕駛當場身亡，黛安娜也在不久之後搶救無效、傷重不治，得年36歲。這場車禍在全球造成極大震撼的原因，除了黛安娜熱衷慈善、引領時尚以及與英國皇室之間的淵源，更因為事發時疑似受到狗仔隊的瘋狂追逐跟拍，且事故發生後只顧拍照，並未及時協助搶救。儘管法國警方隨即展開調查，然而數十年來，關於這場事故的真相始終與無數瘋狂的陰謀論牽扯不清。

節目中，團隊採訪了英法兩國的警方、醫療團隊、媒體相關人士、目擊證人以及涉案人，試圖釐清事實與揣測耳語。由於案發現場在隧道之中，很難找到目擊證人，且事發當時是網路發展的初期，來自聊天室、論壇與網民的陰謀論和窮追猛打的媒體們不斷流出荒誕而未曾被證實的傳言，警方必須從無數訊息中辨別真偽。此外事後的調查中發現，當時有數名騎乘重機的狗仔企圖飛車跟拍黛安娜的照片，既是嫌犯也是目擊證人的身分讓群眾開始將質疑聲浪的矛頭指向媒體，但事發30秒後即到達現場的急救醫師隨後證實了狗仔在當時並未有不當的行為。既然狗仔們否認曾經逼車，調查事故的首要任務隨即轉向確認司機是否酒駕。

醫師採樣檢驗後，發現司機亨利保羅的酒測值竟高達1.8克、超標4倍，然而亨利隸屬於法耶茲家族旗下的麗思酒店，為貴賓與重要人物的經驗豐富，平時工作態度嚴謹，也未曾有過酗酒紀錄，甚至從飯店的監視器畫面中都能看到他的行為正常、走路平穩，應飯店要求銷假上班的他開車前甚至與黛安娜和多狄搭乘同一台電梯，若血液中的酒精濃度遠遠超標，怎麼可能前來上班？同行者難道不會發現異狀？背後真相令人好奇。

此外，撞毀的賓士車上有別輛車的煞車燈碎片與車漆，司機為何會在市區的隧道裡飆到時速遠超過160公里？儘管法國警方立刻封鎖消息、保密程度前所未有，卻無法避免英國小報不斷編造各種消息，以及亟欲得知真相的大眾對肩負釐清真相重責的警方進行道德批判。事故還有著無數離奇又不合理的巧合，讓法耶茲的父親打從一開始就相信黛安娜與愛子是遭人殺害。

《黛妃命案調查報告》（The Diana Investigations）明（28日）起，每星期日晚間9點Discovery頻道首播。