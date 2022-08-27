趙傳 （右）今晚邀徐懷鈺同台合作。（羅永銘攝）

趙傳27日舉辦「趙傳人生大夢」演唱會，這場演出因疫情2度改期、延後1年，今晚順利開唱特別祭出雙嘉賓，中場先邀老王樂隊合作〈我還年輕我還年輕〉等歌，隨後再與徐懷鈺飆唱搖滾版〈怪獸〉，趙傳回想當年第一次看到她：「可愛渾然天成又帶點性感，當年她是我的小師妹，很開心多年後終於在這個舞台又能合作。」44歲徐懷鈺則笑說自己的繼父是趙傳鐵粉，要趙傳趕快來追求她，「我爸爸一直在催婚，應該會立刻答應我嫁」。

圈內好友李宗盛、黃韻玲、潘越雲及丁曉雯等人坐台下欣賞，趙傳80多歲的爸媽以及一對兒女，也偕同他的小學、國中、專科、碩士班同學組成應援團打氣；趙傳特別感謝李宗盛到場，幽默說：「我以前打麻將常贏他的錢，覺得他今天來，突然有個感覺，是來驗收我的。」趙傳的〈快樂似神仙〉、〈我終於失去了你〉、〈我是一隻小小鳥〉等金曲多出自李宗盛之手，他打趣問：「李宗盛版稅應該也收了不少，我們有機會再合作一把，你覺得怎樣？看有沒有哪首歌可以超過『小小鳥』。」