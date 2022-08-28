一名女子在臉書分享，去年剛入職，公司年末僅發送5千元的量販店禮券，與老公討論之下決定一人出5千元，把共計1萬元的禮券送給婆婆做為年節賀禮，未料婆婆收下之後卻嗆說，「不要以為1萬元很多」，讓她聽了相當心寒，直呼下次連一毛都不會給。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露自己去年換工作，目前與老公在同間公司上班，而去年公司決定不辦尾牙，改贈送量販店的禮券，金額按照年資發放，入職1年以上的員工可拿到1萬元，老公拿到了1萬元，她則按比例收到5千元。

原PO說，她與丈夫討論之下決定把禮券送給婆婆當年節賀禮，兩人各出5千，總計給婆婆1萬元禮券，之後過了約兩周，她偶然開車載送公婆，婆婆卻突然用苛薄且極盡嫌棄的語氣向她說，「不要以為1萬很多，一下子就用完了」，讓她瞬間氣炸，因為她將禮券全額給婆婆，一毛都沒留給娘家，卻換得婆婆挖苦，不禁直呼，「以後逢年過節再也不給錢」，往後只打算傳送貼圖祝賀婆婆。

文章曝光後，不少網友替原PO抱不平，「妳的份…應該給娘家才對」、「為什麼要給他，他兒子的給就好啊」、「婆婆都是這樣貪得無厭」、「以後都不要給了」、「以後，知道了！留著自己用，還比較開心呢！」、「這種的真的很討厭」、「貼圖就夠心意了。」