美福大火公害自救會26日召開記者會，宣布即日起至11月底前，向所有受災戶徵求「委任書」，將進行集體訴訟，具體求償每人1萬2千元的賠償金。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日晚間發生火災，悶燒整整21天，期間惡臭飄散困擾里民，不少民眾更出現身體不適，民眾求助無門憤而成立自救會，美福大火公害自救會今召開記者會，宣布即日起至11月底前，向所有受災戶徵求「委任書」，將提出民事集體訴訟，具體求償每人1萬2千元的「賠償金」。

美福大火公害自救會發起人郭姿秀表示，自己婚後嫁入桃園，現育有1名3歲女兒，原本以為桃園適合落地生根，豈料1場大火竟帶來惡臭夢魘，女兒更哭著問「媽媽，還要臭多久？」事發後政府態度敷衍、息事寧人的作法，逼得她在顧家庭及小孩的夾縫中站出來討公道。

郭姿秀說，自救會先前沉寂一段時間是因為實在沒有人手，內部也在討論一些求償方案，目前已經定案，因此出面召開記者會呼籲受害者一起站出來。即日起至11月前向所有受災民眾徵求「委任書」，完成後即會向美福倉儲提起侵害居住安寧權的民事集體訴訟，具體求償每人1萬2千元賠償金。另也強調，即便領取過敦親睦鄰款的受災戶一樣可以加民事集體訴訟的行列，兩者不會有衝突。

市府依汙染影響範圍畫設出27里受災戶並分類成3個級別，蘆竹區瓦窯里因位處美福倉儲周邊，被分類為第1級。里長吳國勝直呼，風向因素導致瓦窯里首當其衝，即便緊閉窗戶惡臭仍會溢散進屋內，原以為只是短暫性的惡臭，沒想到拖了1個多月，連拍天空都是灰濛濛一片，辦公室電話被里民打爆，甚至被埋怨沒在做事，第一線有苦說不出。

市議員牛煦庭表示，過去都是依財損、健康損害的方式去作為賠償的依據，但我認為這只是賠償的其中1種，所以這次打官司的方式是依居住安寧權受損的方式進行，對平民百姓來說，站出來對抗財團這件很困難的事情，政府也必須去面對。

市議員劉勝全說，市府畫定27個里為受災里，總戶籍人口約11萬5000人，還不包括租房族等，按美福提出的1千萬敦親睦鄰方案，平均每人僅得86.9元，1天補償不到4元，補償方案難平民怨。

對此環保局回應，美福火災依空氣品質模式模擬，採最大範圍估算出受影響的27個鄰里，第1至3級鄰里每里各分別可領30萬、20萬、10萬元，作為環境維護清潔等用途使用。而第1級核心區再分2級，依臭味影響程度發給每戶1000元、3000元禮券或現金，總計1000萬元，陸續發放中。美福公司因違反廢清法遭罰100萬元已繳清，違反空汙法遭重罰500萬元則申請分期繳納，現已繳80萬元。