1名女網友的女兒僅出生4個月，女網友就與丈夫討論離婚，她意外發現婆家私下不斷質疑孩子身世，認為不是男方的種，丈夫也表明不要監護權，每月只給8千元扶養費，婆婆甚至說「如果監護權全部給那X子，我們一毛錢都不要付」，讓女網友瞬間心死，PO文求助如何讓孩子永遠不用回婆家探視親人。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文表示，她的女兒才剛出生4個多月，她與丈夫因為某些原因已談論離婚，丈夫不要小孩監護權，但每月只願意給8千元撫養費，日前她還在無意間聽到公婆、小姑與丈夫在談論孩子的身世，婆婆還說「如果監護權全部給那X子，我們一毛錢都不要付」。

女網友的女兒出生4個月，女網友就與丈夫討論離婚，她發現婆家私下孩子認為不是男方的種，丈夫也表明不要監護權，每月只給8千元扶養費。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

原PO的丈夫說「要是小孩不是我的，就好處理了」讓原PO看清婆家真面目，婆婆還錄續傳親子鑑定和探視權等相關法律給原PO；原PO最後發文問說離婚後能否拒絕讓孩子回婆家，也不想讓丈夫帶回孩子，直言「到底上輩子去哪裡招來這種家庭啊，現在不管先生跟我說什麼我都覺得他是雙面人了。」

其他網友留言「直接攤牌做鑑定，等報告出來再約在公所調解委員會談」、「是說他們懷疑，妳可以要求對方跟孩子做親子鑑定啊，扶養孩子的費用不是他們說不付就不付」、「既然他不肯養小孩，記得留證據，以後小孩也不用養他」、「是我就不拿他一毛錢，拒絕探視」。