1名女網友與交往2年的男友論及婚嫁，下個月就要辦婚禮，平時她與男友母親相處融洽，沒想到近日在飯桌上，男友母親聽到她是「後段私立大學畢業」後臉色大變，態度變的很冷淡，之後更直接要求將婚禮延期，該女網友崩潰說「因為我學歷的問題變成這樣，讓我感到好自卑」。

該女網友在Dcard發文，她與男友交往快2年，預計下個月結婚，她平時與男友母親相處融洽、情同姊妹，會一起逛街，也會受邀出席家族旅遊聚餐；不過近日她到男友家吃飯，飯桌上突然聊到學歷話題，男友從小在國外讀書，回台灣後上頂尖大學，目前在讀研究所，已有會計師執照，正準備律師考試。

男友母親聽到她是「後段私立大學畢業」後臉色大變，態度變的很冷淡，之後更直接要求延遲婚禮。（翻攝自Dcard）

男友母親聽到她是「後段私立大學畢業」後臉色大變，態度變的很冷淡，之後更直接要求延遲婚禮。（翻攝自Dcard）

該女網友當時說自己是「後段私立大學畢業」，目前在做美甲師，沒想到男友母親聽到學歷後態度大變，變得相當冷淡，之後男友更傳訊息說，男友母親要求婚禮要延遲舉辦，讓原PO相當崩潰，發文說「因為我學歷的問題變成這樣，讓我感到好自卑…為什麼婆媳問題就突然找上身了啦」。

其他網友留言「真的只是因為學歷而已嗎？女方媽媽有意見的會不會其實是其他的東西，只是拿學歷當藉口而已」、「應該是怕以後小孩的教育不好，雖然這沒有一定關係，但家長都會直接性聯想」、「學歷不是什麼重點，重點是你有想為了自己的未來努力，他媽媽如果看不上也是他自己的問題」、「覺得重要的是你男友怎麼做跟怎麼想囉」。