活到老學到老！有名國立大學碩士畢業男在網上分享自身感受，他表示出了社會和高學歷份子一同工作，每件事情都事半功倍，然而，回頭看著父母教育程度不高，工作一般般，在思維、認知上產生隔閡，甚至覺得「父母都不懂，溝通就覺得累」；驚人言語慘遭網友砲轟，但另外有網友幫忙緩頰認為原PO是期望自己的父母能繼續學習。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他提到自己國立大學碩士畢業，在職場上工作一段時間後，跟著身邊同樣是高學歷畢業的同事一起工作，雖然有工作壓力，但是在能力、溝通上彼此之間都滿有效率，並認為「有好的隊友每件事都是事半功倍，做起事來特別有成就感」。

不過，他回頭看著自己的父母教育不高，工作也一般般，以前會心存感激父母把自己養大，但是長大後漸漸發現父母「沒什麼成就」，思維也停留，甚至彼此溝通有些牴觸，他認為是不是因為教育程度的不同，造成認知理解的懸殊，因此和父母在溝通上有隔閡，也開始不想和父母講話，覺得父母都不懂，溝通就覺得累。

不過，他也表示學歷不代表一切，但是卻是一段歷練，看著那些活到老學到老的長輩，永遠把學習當作生活態度，保持好奇之心，但他反觀自己父母，不僅不想學習，還常常說一些負面情緒字眼，也不禁大嘆「難怪這輩子都沒成就」。

文章一出，網友紛紛留言表示「看不起父母這種話，我連想都沒想過」、「你想法好糟糕，不要太自視甚高了」、「在人生不上不下的階段都會冒出一些詭異的想法」、「越飽滿的稻穗彎越低，半瓶水才會響叮噹」、「沒有他們栽培，你會有書可以讀嗎」、「學歷很重要，但心態更重要」。

另外有網友幫忙原PO解釋認為「我想你不是看不起父母，而是發現長大後與父母間產生專業知識、價值觀及邏輯上的落差，期望父母能夠持續學習」、「我是覺得原po的想法沒有不對，父母栽培你和父母的邏輯思維清不清晰是兩碼子事」、「原po字裡行間並沒有流露出因為父母學歷低而瞧不起的感覺，相較之下更像是認為父母與自己的三觀認知落差大」。