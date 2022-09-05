星座專家唐綺陽分析9/5~9/11星座運勢，目前水星停滯，並將於周六（10日）正式逆行，屆時六星逆行，過去沒做好的地方將一一浮現，感到憂慮很正常，重點是要找出憂慮，並改進它。
水星逆行前，大眾明顯感受到水星停滯的影響，溝通上容易有問題產生，交通、行程狀況多，宜再三確認；本次水星逆行在天秤座，容易對婚姻人士造成困擾，關於合作、婚姻關係及法律條文，有缺失之處問題容易浮現。另外周一（5日）金星進處女，辛勤耕耘者將被歌頌，大眾進入緊繃狀態，宜用認真的態度來面對事情。
星象影響：水星進入停滯期，水星逆行在天秤座，金星進處女。
【小吉：雙子、處女、天蠍、摩羯】
雙子：陷入兩難情況，試著對人不對事。
處女：留心金錢問題，身體不適與壞習慣有關。
天蠍：對事情幻想豐富，保持理性避免自我欺騙。
摩羯：失去不見得是壞事，也許是在去蕪存菁。
【中吉：金牛、巨蟹、天秤、射手】
金牛：凡事三思而後行，心事造成睡眠不足。
巨蟹：靜下心放鬆思考，答案自然而然浮現。
天秤：事情進入衝刺期，與上個階段的自己告別。
射手：工作上被挑剔，壓力來自他人的期許。
【大吉：牡羊、獅子、水瓶、雙魚】
牡羊：創意發想獲得認同，勇於表達凸顯溝通能力。
獅子：懂得如何表達情感，亮相有機會遇到桃花。
水瓶：工作上遇強則強，感情上避免說話太直接。
雙魚：收到稱讚與肯定，女性長輩緣佳。
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