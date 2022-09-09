「不是不想結婚，只是沒有遇到合適對象……」，在台灣越來越多想結婚、卻找不到對象的族群向「外」發展，轉向跨國婚姻以滿足結婚需求。想要順利找到跨國婚姻對象並非易事，除了親友介紹或自然認識，大多數人會將找尋目標對象的希望放在婚媒協會上，但跨國婚姻既須透過媒合，又非商品買賣，因此，成功尋求合法媒合協會就是邁向順利圓夢的第一步。

技巧一：合法婚媒怎麼找？

根據「入出國及移民法」規定：「任何人」不得以其他使公眾得知之方法，散布、播送或刊登跨國（境）婚姻媒合廣告，當然也包括以臉書或其他網路平臺張貼媒合跨國婚姻的訊息。因此若於坊間看見介紹跨國婚姻的廣告訊息，千萬不要相信，以免掉入非法婚媒的陷阱。建議如果有跨國婚姻的需求，一定要上移民署網站查詢許可從事跨國境婚姻媒合團體名冊，以保障自己的權益。

技巧二：要收媒人紅包？

此外，在進行跨國婚姻媒合或諮詢時，協會或媒人不能私下索取報酬，否則就是違反「入出國及移民法」第58條「跨國（境）婚姻媒合不得要求或期約報酬。」的規定。合法的婚媒協會在協助媒合服務時，收取過程中必要的費用，如行政管銷費、機票、食宿等是合法且合理，但此類費用並無公訂價格，因此建議以貨比三家的精神多方參考報價，並要求簽訂契約，如遇到索取媒合紅包、報酬或是不合理的收費時，可以拒絕並向移民署檢舉。

技巧三：跨國婚姻很浪漫？

即使透過跨國婚媒協會而認識跨國婚姻對象，也並非能保證一路浪漫幸福。除了語言隔閡之外，兩個不同文化背景的人，要相處在同一個屋簷下，除了初識的曖昧浪漫氣氛之外，未來能夠攜手生活才是婚姻最大的考驗。因此在選擇跨國婚姻之時，建議還是需要婚前要多了解雙方個性、喜好及家庭背景，獲得家人支持；婚後多溝通協調，並尊重彼此不同文化，這樣才能維持婚姻生活幸福長久。

更多資訊：移民署跨國境婚姻媒合資訊專區 https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/7621/

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