30歲女星簡廷芮（Dewi）之前因在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，讓她有「最美校花」稱號，2020年升格人妻，育有一女的她，目前也懷上第二胎，近日她在IG限時動態開放問答，被問到「古代人懷孕好像不能拿刀」，她也親吐心聲。

簡廷芮被網友問到「古代人懷孕好像不能拿刀，那怎麼煮飯呀」，她客觀表示這就是傳統民俗說法，「看個人介不介意」，她也提到懷第一胎時，婆婆就特別叮嚀不要拿刀，「連剪指甲都叫我老公幫我剪」。

簡廷芮回答網友提問。(圖／取自簡廷芮IG)

但現在懷第二胎，她每天都會自己切水果吃、煮湯給女兒喝，「有時間有體力也會想自己煮飯吃（瘋狂拿刀的部分）」，所以簡廷芮也直言像她媽媽就是沒在介意的人，因人而異。目前她也是順其自然，「小心一點不要受傷就好了。」

簡廷芮2020年10月閃嫁製造業小開賴先生，隔年就宣布懷孕，去年3月生下女兒「小蘿蔔」，今年5月宣布懷上二胎是男孩，湊成一個好字，目前正在準備迎接二寶的到來，她也常在社群分享媽咪日常，受到不少粉絲喜愛。