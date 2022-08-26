前美女主播蕭彤雯2014年離開主播台後，就朝著廣播節目主持人、作家領域發展，經營電商也表現出色，去年罹患肺腺癌零期，動手術後恢復良好，平時喜愛在社群分享生活點滴的她，近日和家人到澎湖遊玩，她也大方曬出比基尼辣照，直呼「有放大的人自己舉手」。

蕭彤雯頂著豔陽，穿著粉色豹紋比基尼躺在沙灘上，大方展示32E的傲人上圍，而已是2個孩子媽的她，完全看不出身材走樣，前凸後翹S曲線，火辣指數破表。

她也附文笑稱：「人生的許多收穫，來自於能吃他人不能吃之苦，就如同日正當中，你願意脫下防曬衣曝曬在陽光下，才能得到別人沒有的陽光沙灘比基尼包場照。」

而網友看到她比基尼美照也全暴動，「實在太不科學了～怎能美成這樣啦」、「這次真的誠意滿滿」、「這身材！身為女生的我真的流口水了」、「這身材太強大」、「不虧是可以遮住半個台灣的主播」、「再次感受到側身遮台灣的威力了」。

蕭彤雯因擁有E級雄偉上圍，過去在播氣象時不小心遮掉地圖上的台灣，而獲得「側身遮台灣」的封號，如今48歲的她仍保有兇猛身材，讓網友都稱羨不已。