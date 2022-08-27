現年42歲的南韓演員朴詩恩，憑《步步驚心》八王子正室一角知名度暴增，與演員陳泰賢結婚7年，但求子路不順，日前爆出3度流產消息，近來她打破沉默表示「我們（夫妻倆）不會放棄，泰恩（孩子名）會再回來的」，暗示將拼第4度懷孕。

朴詩恩與小1歲丈夫於2015年結婚，今年3月宣佈懷孕喜訊，豈料距生產20天，腹中胎兒心跳突然停止，陳泰賢強忍悲痛證實該噩耗，面對第3次流產，朴詩恩26日首發聲：「因為這件事發生得太突然，沒有一點心理準備，感覺過去10天像是在做夢。」，不過朴詩恩承諾不輕言放棄，會振作精神，「先恢復身體健康，心靈方面也會慢慢恢復。」

朴詩恩表示老公心情一樣悲痛，卻一人扛下所有事並悉心照顧她，讓朴詩恩更加不捨「現在我也能安慰老公了，我們會一起恢復的。」對於這段時間許多網友給予的關心，朴詩恩還發文致謝，「大家溫暖的話語對我們夫妻來說，是很大的鼓舞，我想對每位朋友都說聲，謝謝。」