客運人力嚴重不足，交通部公路總局新竹區監理所將於9月3日（周六）上午10點至下午3點，在桃園客運總公司（桃園市桃園區延平路28號）舉辦桃竹苗地區聯合徵才，活動採開放式，歡迎有意願投入客運者參與。

新竹區監理所表示，此次擴大徵才活動，現場計有8家客運業者，提供近300個駕駛員職缺，凡受雇駕駛前半年內，未擔任大客車駕駛員，符合穩定就業留才方案資格，且完成受訓並到職滿3個月者，即可獲得公路總局補助的駕駛訓練費用，包括小型車逕升大客車最高補助1萬4500元、大貨車升大客車最高補助1萬3500元，及訓練期間生活津貼每日850元；任職滿6個月及1年，還可請領穩定就業獎勵金各3萬元，實際補助規定，以公路總局發布的「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案補助要點」為準。

新竹市監理站站長周景朗表示，希望藉由此次擴大徵才穩定就業留才方案，協助客運業者補足司機人力缺口，以健全運輸市場，並讓後續招募進來的新任駕駛員成為穩定的人力資源。