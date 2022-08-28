黃偉哲與地方議員嘗試使用溫泉體感設施。（李俊淇攝）

市長黃偉哲（右二）到關子嶺視察災後重建工程並聽取簡報。（李俊淇攝）

關子嶺寶泉露頭近年受颱風及地震影響，造成上方邊坡崩塌及周遭設施損壞，台南市府秏費1453萬元進行改善及復健，市長黃偉哲今天前往視察，他表示，溫泉祭就開始了，在這個時間超前部署，把溫泉露頭整治好，未來就沒有隱憂及顧慮。

水利局長韓榮華在現場做起簡報，他表示，台南市白河區關子嶺寶泉露頭是為自然湧出泥漿溫泉，因周遭地質複雜脆弱，受到颱風豪雨影響，致使寶泉露頭上方邊坡崩塌，造成露頭周遭設施及步道損壞，目前已陸續完成修復寶泉露頭上方邊坡整治、露頭周遭設施及登山步道，崩塌裸坡地完成改善且植生復育狀況良好，整體邊坡穩定可確保寶泉露頭資源永續，進而振興關子嶺觀光產業。

韓接著說明，關子嶺溫泉在日據時期即與四重溪溫泉、北投溫泉、陽明山溫泉並列臺灣四大溫泉，更為全臺唯一的泥漿溫泉。位於台南市白河區東側，四周有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱，屬於西拉雅國家風景區轄下的地方風景區。

簡報上則指出，為改善寶泉露頭上方邊坡崩塌之影響，南市府觀光旅遊局委託水利局代辦「白河區關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程」，改善方式主要利用編柵植栽及橫向截導水設施以穩定寶泉露頭上方崩塌坡面，以及露頭周遭設施及步道損壞修復，另新增溫泉體感設施，讓民眾隨時體驗溫泉，吸引更多遊客前來。

水利局表示，近年來極端氣候頻繁，造成土砂沖刷及淤積，引發下游大規模災害。市長黃偉哲上任以來在在白河區中央與地方投入經費約1.7億元，於台南市山坡地範圍14個行政區，總投入經費更是高達44.2億元，野溪整治長度超過87公里，未來也將持續向中央爭取經費補助，加速完成野溪及崩塌地治理工作，以降低坡地災害發生機率。