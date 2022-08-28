日本百年旅宿品牌星野集團宣布，由福井裕子（Fukui Yuko）接任「虹夕諾雅 谷關」總經理，為該品牌海外設施首位女性總經理。將活用深耕逾20年的豐富經驗，將日式款待精神與溫泉文化融入台灣與谷關，帶給旅客全新的住宿體驗。

2019年6月30日開幕的「虹夕諾雅 谷關」星野集團首次在台灣打造的頂級溫泉度假村，也是虹夕諾雅品牌第二所海外設施。所有客房均設有半露天浴池，擁有能感受到風與水的開放公共空間、配合場合的料理等，並準備以台灣文化為基礎的體驗活動。

「虹夕諾雅 谷關」由業主汶山企業委託星野集團經營管理，其中豐興轉投資持股18％。雖然近2年飯店業倍受疫情衝擊，但據豐興財報揭露，汶山企業2021年稅後淨利0.9億元、年增7.23％，2022年上半年稅後淨利0.55億元、年增達61.83％，營運未受太大影響。

「虹夕諾雅 谷關」新任總經理福井裕子1998年於日本山梨縣進入服務業界，並於2001年進入星野集團。入社後首先在北海道的「星野集團TOMAMU」擔任人事、總務部門的負責人，2020年起擔任親子度假村「星野集團RISONARE熱海」總經理。

在新冠肺炎疫情肆虐下，近2年來全球觀光產業都深受影響之際，福井裕子不斷思考如何在疫情下推行理想的親子旅遊，也因應客人的種種需求改變服務型態，提供結合當地魅力特色的住宿體驗。

「虹夕諾雅 谷關」除有深邃溪谷帶來豐沛的湧泉與溫泉，當地也是泰雅族的居住地，擁有歷史深遠的原住民文化。以當地特色為主軸，融合日式款待精神與因應時勢的旅遊模式，福井裕子以「成為被旅客、員工及整個地區所愛的度假村」為目標，盼持續帶領團隊前進。

福井裕子表示，很榮幸能來台擔任「虹夕諾雅 谷關」總經理。來到谷關這段時間，已從館內的動植物生態與員工身上，感受到今年即將邁入第四年的「虹夕諾雅 谷關」與豐碩的自然環境完美相融，提供新住宿型態以享受旅程。

此外，谷關被群山環繞，因此擁有豐富的水源、溫泉及暢涼的微風，令福井裕子不禁感嘆自然之美。福井裕子表示，將努力將虹夕諾雅谷關打造為獨一無二的休憩之地，成為令人想一訪再訪的秘境。