鄭寶清28日參加桃園區市議員參選人陳品杰競選總部成立大會送上包「粽」跟凍「蒜」。（蔡依珍攝）

前民進黨立委鄭寶清28日跑場受到支持者鼓勵。（蔡依珍攝）

前民進黨立委鄭寶清宣布參選的隔天，馬不停蹄跑場，28日感嘆才宣布參選1分鐘，極盡侮辱能事的梗圖就出爐，4、5000個從海外來的1450假帳號不停攻擊，他知悉這條路不好走，但「台灣民主之父」黃信介曾鼓勵他，「要進廚房不要怕臉黑、要從政不要怕黑牢！（台語）」他也提到被開除黨籍是預料中的事，但要離開民進黨的不是他，仍會堅定維護建黨精神跟核心價值。

「我剛宣布參選，梗圖1分鐘之後就出來了，極盡侮辱之能事，4、5000個從海外來的1450帳號也不停攻擊！」鄭寶清28日參加桃園區市議員參選人陳品杰競選總部成立大會，受訪感嘆參選面對很多挫折、困難和壓力，支持者也遭警告要被查水表，各種扭曲、抹黑、對人格的打擊、對道德的毀滅，他都會堅強面對。

「（這場選戰）當然很難打！」鄭寶清轉述黃信介過去鼓勵他的話：「要進廚房不要怕臉黑、要從政不要怕黑牢！」強調自己不怕黑牢，都有心理準備，所有栽贓、扭曲、戴紅帽都有，笑言從政總是需要犧牲，犧牲在所難免，只要對得起良心、人民跟桃園這塊土地，就會堅定積極向前走，不會害怕。

面對民進黨稱登記就開除黨籍，鄭寶清認為是「意料之中的事」，不諱言離開是心痛的行為，但強調要離開民進黨的不是他，他在堅定維護建黨精神跟核心價值，對民進黨沒有生氣、沒有不滿，而是有更多期待，希望台灣不要走上二次政治革命、民主革命，也期盼所有政黨好好思索，疼愛桃園這塊土地、為桃園市民做事情才是更重要的，並重申自己參選的最大力量來自人民，很多年輕人鼓勵他參選，像昨天2400多人擠爆會場，來的年輕人比例高，都知道不努力台灣就沒未來。

鄭寶清也表示，外傳有國民黨資金挹注、幫忙登廣告全都是誣衊，笑說：「我現在都還沒有收到任何資金！」強調清楚核心價值，不會收任何不該收的錢，自己從政沒有開口要過一塊錢，他也澄清自己支持者沒有特定對象、團體或個人，只要認同清廉勤政愛鄉土，不管任何政黨，只要理念一致就共同為桃園付出。

鄭寶清還提到近期有密集跟前桃園農田水利會會長黃金春聯繫，對方會擔任自己競選總部主委，不過黃現在確診隔離中，他並笑言黃也遭警告要被查水表，但黃很堅定，「我們都不是為了私利、為了個人選舉，都是單純希望台灣更好！」希望下一代子孫不要回到威權體制、不要密室協商，還是要堅定民主、法治、人權。鄭寶清也提到自己還沒決定何時登記，會再跟大家報告。