民進黨新北市長參選人林佳龍今提出青年政策，表示如當選將推動成立青年議會，參考市府跟議會之間的互動模式，經過青年議會，讓市府局處提出相關專案報告，15歲高中生即可練習質詢，並將會中通過提案列入重要施政依據，是參與式民主很重要的依據，比現在要修憲複決的18歲公民權還要進步。

林佳龍表示，新北市在這次有超過11萬首投族，總統蔡英文2010年參選新北市長時得到100萬票，如有了這11萬票，結果可能會不一樣，強調首投族在這次選戰中至為關鍵，呼籲青年一起來創造時代，「佳龍挺青年」、「新北大翻新」。

另林佳龍27日到金龍湖畔現勘召開記者會，表示已主動與農委會商談共管事宜，盼結合休閒遊憩、親子活動和市民活動等多元功能，未來若能當選新北市長，會讓金龍湖再現美麗風華，成為汐止新亮點。

新北市政府昨晚反擊表示，「林佳龍過去不管，選舉到了積極要管，難道沒選上又不想管了嗎？」林佳龍今回應，這是新北市政府應做沒做的事，「侯市長不做就由林市長來做」。

林佳龍說，金龍湖過去作為灌溉用，屬於水利會，朱立倫當新北市長時曾想利用，因產權問題無法解決，現在水利會已經改隸作為公務機關，機會來了，他透過農委會、農田水利署來溝通，希望能共管，也編列預算。

他表示，在地居民已爭取很久，希望金龍湖除了清淤蓄洪還能夠發展成休憩的景觀湖泊，但市府都不理他們，在地居民對侯市長與團隊「非常絕望」，批評新北市本位主義，不願溝通協調。