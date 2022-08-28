宜蘭縣政府教育處長王泓翔回應，將視縣府整體財政狀況列入評估。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長候選人江聰淵今（28日）上午出席宜蘭縣教師職業工會與社團法人宜蘭縣教師會舉辦的宜蘭縣111年蘭馨教師獎頒獎典禮活動，江聰淵於受邀致詞時表示，承諾給足代理教師12個月薪資；縣府教育處回應，將視縣府整體財政狀況列入評估。

教師職業工會於羅東文化工場內的宜蘭青年交流中心，舉辦宜蘭縣111年蘭馨教師獎頒獎典禮暨經驗分享活動，頒發獎狀給3位獲獎老師，分別為國中組東光國中老師賴柏匡、國小組北成國小老師楊惠純及中山國小老師林穎俊。

江聰淵在致詞時表示，感謝教育處長王泓翔與縣府長期對教育的用心，為減少教育人力流動的情況，將穩定教育人力成為推動教育前進的力量，遂朝向每年或定期辦理新進教師甄選，雖無法一次補足教師名額，盼可減少教師缺額；同時對於代理教師薪資給足12個月予以承諾。

他指出，對於教師考績獎金提前至教師節之前來發放，也會予以研議，以肯定教師在教育上的付出。未來，在宜蘭得天獨厚的天然資源下，戶外探索教育納入學校課程規畫，連結至村里、社區形成據點，逐漸將探索教育產業化，期盼能成為宜蘭教育的特色之一。

王泓翔表示，縣長林姿妙上任後，對教師權益的保障非常重視，任內期間打破過去10年都不曾辦過的教師甄選，迄今已在2020年、2022年辦理2次正教師甄選，降低代理老師的比例，另外也逐年調降師生比，有效提升教育的品質。

王說，教師每年考績獎金的部分，會提早向學校調查，作業上盡快加速，人事處方能做審查提前發放考績獎金；而代理教師如有兼任行政職，也都會給足12個月薪資，未來針對教師權益的訴求，在合情合理合法的前提下，均會評估與規劃，並與教師團體、家長團體及校長團體，共同攜手為宜蘭教育來努力。