麗寶樂園9月身分限定優惠軍人、教師只要250元。(麗寶樂園渡假區提供)

麗寶樂園0909(五)-0911(日)中秋連假期間，推出「第二人20元」。(麗寶樂園渡假區提供)

國旅補助進入倒數，麗寶賽車主題旅店，九月加碼平日入住就折500元優惠，每人最低只要1675元起，下殺47折！另外，迎接9月軍人節與教師節，犒賞辛苦的國軍與教師，麗寶水陸雙園展開軍教月限定優惠，即日起到九月底，凡軍人或教師本人持證入園，即可享樂園門票250元、天空之夢摩天輪150元優惠，趕快趁休假帶著家人來放鬆一下。

麗寶樂園渡假區表示，今年迎來探索世界20週年，歡慶探索世界20歲生日，9／9-9／11日中秋連假期間，推出「第二人20元」須搭配一人現場購買全票，就能享第2人只要20元的優惠；水陸樂園皆適用，讓大朋友小朋友都能用最划算的價錢，玩翻樂園。

麗寶樂園除刺激水陸雙樂園，還有全台最大摩天輪「天空之夢」，可欣賞火炎山、雪山山脈群、遠眺台灣海峽等景緻，車廂內設有冷氣空調、免費充電座與Wifi，中秋連假期間搭摩天輪賞月，兩人同行一人免費，與家人朋友或是另一半在高空中來場最特別的浪漫的賞月之旅。

麗寶樂園渡假區說，還有身份限定9月「軍教月」優惠活動，希望能夠感謝國軍同胞平時保衛家園的辛苦及教師勞心勞力在工作崗位的付出，此次優惠適用對象，包含現現役軍人、教師，購票時出示本人相關有效證件＋個人身份證件，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票250元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元優惠票價。

隨著國旅補助飯店住房經費即將用罄，麗寶賽車主題旅店加碼。9／4(日)-9／29(四)週日到週四入住加碼折500元，每人最低只要1675元起，折扣下殺47折，快趁最後加碼機會來體驗專屬的賽道Morning Call。麗寶福容大飯店也推出「秋冬充電計畫」兩天一夜只要6500元起，中秋時分家人一起前往渡假。