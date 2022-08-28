台中一名賴姓男子去年與2男2女一同前往旅館喝酒，但賴男見女子小婷（化名）醉倒床上，竟伸出鹹出手偷摸小婷的臀部30秒，嚇得小婷立刻逃離現場並報警提告。台中地院審結，依乘機猥褻罪，處賴男6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，賴男去年12月某日凌晨與2男2女前往旅館聚會喝酒，其中小婷因不勝酒力而側躺在床上睡覺，未料賴男認為有機可乘，便偷偷倒在小婷身後，把手伸入小婷的裙內襲臀30秒，小婷察覺後嚇得站起身奪門而出，事後在父親陪同下前往警局報警，全案經由檢方偵結起訴。

台中地院審理時，賴男坦承犯行，稱自己當日第一次與小婷見面，也不清楚其未成年；法官根據小婷的證詞，認定小婷案發當時處於酒後意識不清無法抗拒的狀態，而賴男僅為了一時的生理衝動，趁小婷不注意時將手伸入裙內，隔著內褲偷摸小婷的臀部，乘機猥褻得逞。

法官考量賴男雖有意願和解，但因小婷無意願而未果等，參酌賴男高職畢業，目前為臨時工、未婚、與母親同住與家境普通等一切情狀，依乘機猥褻罪，處賴男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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