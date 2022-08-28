台南殺警案再次掀起廢死論戰，國民黨高雄市長參選人柯志恩批評，廢死宛如民進黨「第三張神主牌」，更點名高雄市長陳其邁應該表態。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲也被問到民眾黨立場，他認為在台灣支持死刑民意高達85％，很少有公共議題支持度如此高，但他說：「民眾黨沒有特別意見，但這件事在台灣民意支持度明顯偏一邊。」

針對國民黨高雄市長參選人柯志恩說「廢死是民進黨的第三張神主牌嗎？」，台北市長、民眾黨主席柯文哲28日參加「柯P管理學」高雄場讀者見面會時被問及此問題，他先問：「民進黨有這樣說嗎？」，認為該問題應由民進黨自己說明。

而被問到民眾黨立場，柯文哲說，2000年前劉邦攻進關中，約法三章，殺人者死，傷人及盜抵罪，這是傳統文化要改不易，民調顯示台灣支持死刑仍有85％以上，台灣公共議題沒有像這項這麼高，歐盟國家確實堅持廢死，也讓外交部很大壓力，每個國家有每個國家文化，民眾黨沒有特別意見，但這件事在台灣民意支持度明顯偏一邊。