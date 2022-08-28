大陸民用無人機又跨海闖我金門防衛指揮部外離島營區，金門烈嶼地區昨(27日)發現不明飛行器短暫掠過上空，甚至低飛接近我有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝。對此，國防部今(28日)宣布，即起對無人機等「飛航實體」將採取「適切反制」。

金門烈嶼地區昨(27日)發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對研析應為民用無人機。金防部指出，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

金防部指出，國軍以慎戰思維，秉不輕啟戰端、不升高衝突基本原則，面對兩岸情勢。惟因共軍再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對我國防、飛航安全造成重大威脅，後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。

不過，國防部發言人臉書短短時間已湧入近千則留言，多數留言都表示看不下去，要國防部拿出積極反制作為，不能任由中共無人機在前線軍事要地與崗哨上空飛航，如入無人之境。

國防部28日下午在發言人臉書粉專以圖卡發布這項訊息。圖卡內容有持槍官兵，並以文字表示，無人機等「飛航實體」造成國安、飛航安全重大威脅，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。