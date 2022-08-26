被外界視為一向親綠、本名實為陳時奮並自稱是旅美學者的「翁達瑞」，最近因護航林智堅論文抄襲案的相關言論引起討論，成為話題焦點。有網友在PTT分析「翁達瑞現象」，曝露某些綠營選民、網民盲目崇拜權威的心態，導致掛個旅美學者、律師、醫師名號，就能在網路上任意帶風向的歪風，缺乏獨立思考的精神。

前新竹市長林智堅被台灣大學、中華大學認定碩士論文抄襲，2個碩士學位遭「雙殺」。自稱旅美教授的網友「翁達瑞」因一再PO文護航林智堅，宣稱抄襲者是調查官余正煌，余正煌24日委任律師向台北地檢署提告對方涉嫌妨害名譽、公然侮辱等罪，才讓外界發現「翁達瑞」本名確實為陳時奮。據了解，北檢最快九月分案偵辦，若陳時奮經北檢合法傳喚，無正當理由不到庭，承辦檢察官依法可以拘提、甚至通緝。

有網友在PTT發文指出，「翁達瑞」最初是以反對永齡基金會買BNT為內容發表文章。塔綠斑如同失智列車一樣四處轉文，那時候天天被洗版，這篇文章變成塔綠斑的浮木，瘋狂地抓住並且推崇。好像只要掛一個旅美教授，怎麼寫都是對的，實際上他本身並非法律專業，卻要給人上課？

他分析綠民心態，「但是某些族群，好像只要掛個醫生，還是教授之類的，他的政治評論就會被當成聖旨一樣。你質疑，塔綠斑還會嗆說『人家專家耶，醫生耶...』。這種綠營御用學者，一開始還蠻有用的，但是越到後來越沒有用處，特別是言論越來越誇張，越來越偏頗，看這次綠營有沒有要救援他，還是就當作棄子....」。

鄉民表示：「塔綠班不是翻車就是在翻車的路上」、「這就是為什麼要洗學歷啊」、「林律師林醫師李專家啊」、「看到綠營學者，根本等於笑話」、「學歷要幹嘛？一堆側翼粉專817還不是照舔，連後面人是誰都無所謂」、「在美塔綠班鼓吹抗中保台，笑死」、「如果人在國外傳喚不到當然沒後續」、「那些人認為沒身分的沒資格批評」、「側翼超愛這種搞法啊，翻車幾次了？」

還有人虧「三民自轉他的文，一條龍操作」、「沒了翁達瑞還會有下一個被媒體捧起來」、「嘔嘔嘔」、「綠營學者學歷都要打個問號」、「還是有一些真正高學歷學者在販賣良心阿，比如某騎士，某些醫生（非牙醫）」、「販賣良心的騎士會挺抄襲論文這種事？」、「獨立思考」。