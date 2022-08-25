一屍幾命？前新竹市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，但因論文抄襲被台大核定撤銷學位而退選，昨(24日)又被中華大學認定論文抄襲嚴重。綠委高嘉瑜先前曾拋出「一屍五命」說，民進黨台北市長參選人陳時中也被問及林智堅事件衝擊效應，陳時中回以「林智堅已經離開了」、「要平常心」，PTT鄉民則笑回：「我們懷念他」、「不捍衛小智的清白嗎？」，酸度爆表。

林智堅先前因被踢爆論文門事件，台大國發所與中華大學的論文與碩士學位都被撤銷。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時被問及是否有和林智堅說過話，他說，「沒有，我們現在都還在市政上面」。被問到林智堅論文雙殺，對台北市長選情有無影響？陳時中表示，林智堅已經離開了，每一件事情都可能對選情會有些影響，不過還是要平常心，努力用政見爭取大家支持。

PTT鄉民笑回：「陳市長老神在在」、「林智堅已經離開了」、「你也該離開啦」、「詛咒人？」、「全黨挺下去就好像沒有離開」、「我們懷念他」、「盟友這樣就丟掉了？」、「一屍已成真坐等看五命」、「那你說林智堅有沒有抄襲啊？」、「他已經離開了但是全黨指鹿為馬是非不分的樣子的讓大家記住了」、「翻譯：我負責，離開了就不用負責」、「很多人也是病死離開了」。

還有人酸，「一局被3殺，不常見啊」、「離開不認錯，全黨一起挺」、「切割得好快阿」、「他已經負責了，不要太不滿」、「講都兄弟，爽都自己，只有月月鳥義氣」、「不捍衛小智的清白嗎」、「沒有利用價值了」、「桃園這邊的政治人物都在切割了啦！」、「讓我們緬懷...不是，人家是退選不是走了欸」、「那些挺過的是不用道歉逆」、「桃園三結義，離開個屁」。