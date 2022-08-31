（負數票協會提供）

負數票協會30日公布台北市選情調查，在目前選制下，台北市選民目前有25.5%支持蔣萬安，24.2%支持陳時中，22.2%支持黃珊珊，0.6%支持蘇煥智，3.8%都不支持，23.7%無明確意見。而若有「負數票」機制，亦即可以投反對票，陳時中因為得到最多反對票，會落居第三。

在目前選制下，交叉分析發現，陳時中在松山信義區(29.2%)、蔣萬安在大安文山區(27.9%)、黃珊珊在內湖南港區(32.6%)的支持度較為領先。年齡層方面，陳時中在70歲以上(31.5%)、蔣萬安在50-59歲(36.3%)、黃珊珊在20-29歲(41.4%)的支持度較為領先。教育程度方面，陳時中在小學及以下學歷(33.6%)、蔣萬安在國初中學歷(36.8%)、黃珊珊在大學以上學歷(32.2%)的支持度較為領先。

如果可以投反對票， 選情則有如下變動：

支持陳時中20.0%、反對陳17.6%、淨支持率為2.4%(20.0%-17.6%)；

支持蔣萬安為15.4%，反對蔣6.5%、淨支持率為 8.9%(15.4%-6.5%)；

支持黃姍姍為12.4%，反對黃1.8%，淨支持率為10.6%(12.4%-1.8%)；

故若有負數票機制，黃珊珊勝選的機會相對較高，將領先蔣萬安1.7%，陳時中亦因為得到最多反對票，故會落居第三。

調查日期：111年8月24日～8月26日

調查範圍: 台北市12個行政區

有效樣本： 1068人

抽樣方法：調查以台北市住宅電話進行系統隨機抽樣，並將抽出之電話號碼進行末2碼隨機撥出。

抽樣誤差：95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

調查方法：以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。

加權方法：依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。

委託單位：負數票協會

執行單位：求真意民意調查股份有限公司