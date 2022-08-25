一屍五命將發酵？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但因被台大核定論文抄襲撤銷學位而退選，接替參選的立委鄭運鵬也被質疑「挺抄襲」。前立委孫大千今(25日)在《張雅婷辣晚報》節目指出，桃園藍綠基本盤各僅剩20%，鄭運鵬在不肯為挺抄襲道歉，又有鄭寶清將出來瓜分基本盤的情況下，恐成為立委高嘉瑜所說「一屍五命」效應的第一個犧牲者。

孫大千表示，「不管一屍會幾命，我現在看到的第一命，就是我們桃園的鄭運鵬。大家都知道在桃園，鄭寶清準備了很長的一段時間，所以鄭寶清也在尋求一個在桃園出來脫黨參選的正當性，如果今天民進黨聰明，當然就應該要在這個事件上，要站在一個正確的座標位置上，而不是選擇跟台灣的學術價值、學術倫理來對幹。民進黨做了這樣的選擇，一方面拖垮了鄭運鵬，一方面也給了鄭寶清一個非常合理出來脫黨參選的機會跟論述。」

「所以幾乎可以看到，民進黨在桃園馬上就要面臨一個分裂的局面。」孫大千說，「當然很多人會說沒關係，民進黨的分裂並不會持續很久，因為鄭寶清只要脫黨，他就被開除黨籍，而民進黨的選民一向都很忠貞，他們就是認清楚黨支持的人是誰，然後就會全部歸隊。」

孫大千指出，「可是大家不要忘了，其實我了解的桃園，藍綠的基本盤都只剩下20%了，民進黨如此，國民黨也如此，誰也不用笑誰，大家都是差不多地少，誰也沒有能力說靠基本盤就可以勝選。所以照這個局勢走下去，這個鄭運鵬幾乎篤定要當砲灰了，頂多就拿20%的基本盤，不分是非對錯，力挺民進黨，就認定民進黨支持的人，我就投他了，鄭運鵬可以拿到這個選票。」

「可是對於中間選民，尤其年輕世代，這個選票要投下給鄭運鵬，恐怕很困難。」孫大千強調，「不管鄭運鵬多會玩網路，多會在網路上跟選民聊天，那是另外一回事，可是當面對到價值的選擇的時候，民進黨真的不要輕視中間選民跟年輕世代對價值的堅持，這件事情真的是任何一個政黨都不應該輕忽的。現在台灣年輕世代跟新興選民，他們在乎的是一個進步的價值、正確的價值，哪個政黨只要背離了這個價值，這個政黨就會被揚棄。」

孫大千表示，「所以在這個情況下，桃園的選情等於就是便宜了藍營或者是白營了。藍營跟白營各自推人出來選，大家本來認為賴香伶可能會分掉了張善政的選票，當然有這個可能，她出來選可能會分掉了討厭民進黨，可是也不願意投給國民黨的年輕新興選民的選票。」

「但是你現在看到鄭寶清出來的時候，大家不要輕忽鄭寶清的原因是，鄭寶清在桃園地方經營了非常非常久。」孫大千指出，「我記得第一還第二次選立法委員的時候，那時候是大選區，他就是我的同事，所以他在桃園有一定的地方基層力量，光是他宗親會的力量，曾在桃園當過立法委員的實力，加上初選的努力經營，所以他當然會瓜分掉一部分的力量，這些選票原本可以給鄭運鵬，如果民進黨願意道歉、認錯，願意止血、劃下停損點，這些選票可以給鄭運鵬。」

孫大千強調，「但是民進黨不願意做這件事，當整個黨都被林智堅綁架了，那最後結果幾乎就是我們可以預言、可以看到的，桃園將會進入一個四強相爭的局面，而原來藍白相爭所可能形成的劣勢，馬上就會被民進黨分裂的狀況給彌補回來。而鄭運鵬在不願意認錯，又要跟林智堅綁在一起的情況下，他要在桃園勝選，真的就難度很高！」