民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文被台大認定抄襲並撤銷碩士學位，自稱「美國教授翁達瑞」在臉書發千字文挺林智堅，並且要校長管中閔回答幾個常識問題。

翁達瑞問第一個問題，「若你有兩位學生作業出現抄襲，只憑繳交作業的時序先後，有辦法認定誰抄誰嗎？」翁達瑞表示，根據常識判斷，他的答案是：「沒辦法」！

如果繳交作業的時序不足判定誰抄誰，翁達瑞要再請管中閔回答第二個問題：「判定誰抄誰的最佳依據是什麼？」翁達瑞說，根據他的常識，答案是：「兩人完成作業的時序先後」！

翁達瑞主張，要判定林智堅抄襲余正煌，台大不能只依賴整份論文的「發表」時序，更要清查抄襲段落的「完稿」時序。

翁達瑞批台大，對這起抄襲疑案的調查，立場偏頗已到駭人聽聞的地步，連基本常識都可以拋棄。

翁達瑞最後請管中閔回答第三個問題：「你真的相信林智堅抄襲余正煌嗎？」他請管中閔用常識回答這個問題！