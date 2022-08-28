前立委鄭寶清昨正式宣布參選桃園市長。（圖 / 民眾提供）

前民進黨立委鄭寶清昨（27）日宣布參選桃園市長，資深媒體人黃揚明認為，他的參選會影響鄭運鵬、鄭文燦、林飛帆這三個人；另外，選票也可能從賴香伶出走到鄭寶清身上。而張善政只要贏得「桃園區」、「中壢」這兩個大票倉，就大勢底定了！

黃揚明今（28）日在《新聞大白話》指出，現在桃園有「三鄭」，鄭寶清、鄭運鵬、鄭文燦。鄭寶清要當選真的很辛苦，他要找回民進黨創黨價值，政治生涯就看這一戰，至少他甘願。

黃揚明直言，鄭運鵬絕對直接受到衝擊，因為鄭寶清是鐵桿深綠，民進黨創黨他站在最前線，他能夠拿到的票，就是在地綠營支持者和「賭爛票」。有一位「網紅」在桃園的市場跑一輪，結果發現賴香伶的支持度往下掉，跑到鄭寶清身上。

資深媒體人黃揚明。 （資料照片）

黃揚明披露，原本民進黨安排林飛帆去幫鄭運鵬助選，如果鄭運鵬選上，林飛帆要接鄭運鵬的立委棒子，要讓林飛帆去參加立委補選。如果鄭運鵬選不上，林飛帆也沒有下一步了。

黃揚明強調，這也會影響鄭文燦的下一步，只要鄭運鵬輸，本命區也就是「桃園區」一丟掉，2024總統大選絕對沒有機會了。

黃揚明推測，張善政只要在「桃園區」、「中壢」這兩個大票倉贏的話，就大勢底定，最後勝利的機會就有9成了！