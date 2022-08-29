中秋節將至，許多人收到月餅、準備大啖美食前，習慣將月餅等加熱後食用，以享受「熱熱吃」的口感，但台電提醒，若是蛋黃酥或包有蛋黃的月餅，放微波爐加熱有可能會炸開，建議用烤箱或電鍋不加水乾蒸方式加熱，以維持最佳口感。

台電官網表示，若想用微波爐加熱月餅，若是蛋黃酥或包有蛋黃的月餅，放微波爐加熱，就可能會炸開，因蛋黃外層有薄膜又被餅皮包住，微波加熱時，蒸氣被悶在裡面，當無承受時，就會在微波爐內爆開，所以建議民眾，此款月餅建議使用烤箱或電鍋不加水方乾蒸方式加熱。

圖／台電提供

台電並表示，使用微波爐時，要留意7注意事項。1. 加熱時人勿離開，要留意加熱情況。2. 番薯和肉類等有可能迅速燃燒食材，要依使用手冊建議時間加熱。3. 加熱時間不確定時，建議以短時間且分次方式。4. 連同包裝加熱時，要確認包裝是否註明「可微波」。5. 勿使用金屬容器。6. 微波爐是高功率電器，需留意用電負載情況。