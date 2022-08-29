「怪魚」一出現，魚蝦都不見。最近關於河南出現「怪魚」的新聞備受關注。環球網報導，一個多月前有市民在河南汝州市中央公園的雲禪湖，拍到了一條體形較大、通體花紋奇特的魚——鰐雀鱔。最近，雲南昆明市一個小區的觀景池里也出現了鰐雀鱔，而且隨著它的出現，池塘里的其他魚蝦都消失了。鰐雀鱔到底從哪來？為何它一出現，別的魚類蝦類等都不見了？這種魚對人類有沒有攻擊性？一起來看。

★鰐雀鱔到底是種什麼魚？從哪來？

鰐雀鱔，其實不只出現在河南和雲南，在過去的數年裡，鰐雀鱔現身多地水域，廣東、廣西、福建、四川、江蘇等多省份，均有鰐雀鱔的野外分布記錄。鰐雀鱔一出現，別的魚蝦就都不見了，那麼鰐雀鱔到底是個什麼魚？又從哪來呢？

這種生物的嘴部「尖長」，而且嘴中密布著鋒利的牙齒，全身也長滿了鱗片。鰐雀鱔原產於北美洲，是一種淡水巨型食肉魚，成魚體長一般能長到1.5米。對中國來說，它是一種外來物種，一旦放到天然水域，會對水體生態系統帶來滅頂之災，因為它不挑食，只要水裡有活體生物，它幾乎通吃。

★原產北美洲的鰐雀鱔為何在中國多地出現？

原產於北美洲的鰐雀鱔為何會在中國多地被發現，一起來聽曾經多次參與廣東鰐雀鱔抓捕工作專家的介紹。

中國水產科學研究院珠江水產研究所研究員牟希東表示，目前廣東省廣州、佛山、深圳、肇慶、汕尾等地均有發現。特別是2019年廣州白雲湖鰐雀鱔事件引起廣泛關注。第一，廣東省是中國觀賞魚貿易發達的地區，鰐雀鱔作為一種觀賞魚被引進，而且引進後也在本地實現了繁殖。第二，廣東觀賞魚文化盛行，雀鱔也稱為「福鰐」。第三，廣東亞熱帶氣候，加上鰐雀鱔沒有天敵，適合其在當地生存。

在大陸某電商購物平台上，有不少賣家都在售賣鰐雀鱔，有的還在圖片上打出了「外來物種，禁止放生」的字樣。事實上，《中國外來入侵物種名單》從2003年發佈以來，至今已經發佈了四批，共71個物種，目前鰐雀鱔還沒有被列入名單中。去年1月，大陸農業農村部等五部門曾聯合印發過《進一步加強外來物種入侵防控工作方案》，其中提到，要強化水生外來物種養殖環節監管，推進水葫蘆、福壽螺、鰐雀鱔等水生外來入侵物種綜合治理。

中國水產科學研究院珠江水產研究所研究員牟希東指出，2021年4月15日正式施行《中華人民共和國生物安全法》。這裡面規定了「防範外來物種入侵與保護生物多樣性」內容，要求制定外來入侵物種名錄和管理辦法。為此，今年大陸農業農村部等相關部門制定《關於印發外來入侵物種普查總體方案的通知》，對10種主要的外來水生生物進行全國性普查，其中就包含了鰐雀鱔。

★鰐雀鱔可以被隨意放生或丟棄嗎？

目前購物網站上還有店家在售賣活體鰐雀鱔，有些人圖一時新鮮購買了鰐雀鱔，但是新鮮勁兒一過，或者家裡缸小放不下了，就選擇了放生或是丟棄。

據瞭解，養殖在家庭魚缸里的鰐雀鱔雖然無法長到野生環境的長度，但要突破1米還是沒問題的。而且它的食量和生長速度較其他雀鱔夥伴都更高一籌。如果實在養不起或者不想養了，鰐雀鱔可以被隨意放生或丟棄嗎？正確的方式該怎麼辦呢？

中國農業大學教授、農業與農村法制研究中心主任任大鵬解釋，外來物種並不都是入侵物種，是不是屬於入侵物種需要進行長期的科學評估。但只要是外來物種，都有相關嚴格的管理規定。比如《生物安全法》第六十條的第三款就明確規定，任何單位和個人未經批准，不得擅自引進、釋放或者丟棄外來物種。所以，如果實在養不起或者不想養了，需要把它送到有關部門，絕不允許隨意到野外去釋放或者丟棄。

另外還要提醒民眾，鰐雀鱔的內臟和魚卵都有劇毒，而且作為大型凶猛魚類，鰐雀鱔在受到驚嚇時，還會出現攻擊人類的情況。

人們曾給鰐雀鱔起過一個好聽的名字「福鰐」，但是當它被人隨意丟棄或者是放生，導致生態系統遭到破壞時，「福鰐」也就成了「禍」而來者不善了。總之，應對物種入侵、保護生物多樣性還需要大家的共同努力。