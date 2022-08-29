迎接開學在即，縣長王惠美29日一早前往花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。（吳敏菁攝）

迎接開學在即，縣長王惠美29日一早前往花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。（吳敏菁攝）

迎接開學在即，縣長王惠美29日一早前往花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。（吳敏菁攝）

彰化疫情持續每日新增近千例，已成常態，迎接開學在即，縣長王惠美29日一早前往花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形，教育處也表示，縣內各級學校防疫物資整備均已完成，各校儲備物資共計酒精1萬835公升、口罩112萬842個、漂白水1萬4859公升、額溫槍5503支等數量。

此外，彰化縣縣政府也配合教育部每週配發快篩試劑，從7月份暑假起，已配發27萬3968劑，開學後配合教育部防疫政策也將持續配發。疫情流感化，確診引起不舒服還是讓人擔憂，呼籲要注意防疫，一旦快篩陽性要隔離，不要讓傳染擴大。

縣長王惠美表示，明天就是開學日，特地到白沙國小來看學校的防疫準備及開學前準備，感校學校老師用心，從動線到防疫物資都做了非常充分的準備。白沙村更特別針對所有公共設施，在這個禮拜內作進行3次消毒，讓家長能夠更加放心。

白沙國小培育了許多優秀學子，許多企業更懷著回饋金回饋母校，讓白沙國小頒發的獎學金特別多，三協五金工廠董事長廖春上今年4月再度捐款50萬元，累計捐款達200萬元，成立「廖春上．廖曾玉順獎學金」專戶。今年111學年度起，小一上下學期學費三聯單的費用也由此專戶提供。此外，葡眾企業藍鑽經理黃富智為緬懷父母恩德，在今年7月捐資120萬元，成立「黃添恭、黃呂紡獎助學金」專戶，贊助成績優異的學生獎學金及對外競賽表現傑出的獎勵金。

白沙國小校長雲美雪表示，縣府在設校園疫苗快打站，讓老師們可以優先施打；防疫物資的經費和定期補足酒精、快篩試劑、香皂、漂白水、口罩等都非常充足。校園、遊具等都做好去消毒，讓家長可以安心的將孩子送到學校來。