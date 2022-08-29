聯準會主席鮑爾在全球央行年會上明確表示美國央行激進的政策立場不會很快轉向，上周五美股主要指數全面重挫。受此打擊，周一香港股市跟進其他亞股走弱，目前恆生指數跌近1%，報19980.27點。國企股跌0.9%，報6858.26點。

鮑爾說美國家庭和企業將不得不忍受一些「痛苦」，為了讓通膨重新受到控制，央行必須將利率提高到必要水準。市場率先感受到了「鮑爾之痛」，上周五道瓊指數大跌逾1000點或逾3%，為5月以來表現最差的一天。標普500指數收跌3.4%，那斯達克指數跌近4%，雙雙創下6月以來最大單日跌幅。

目前道瓊指數期貨跌234點或0.73%，為32,047點。標普500指數期貨跌0.87%，那斯達克100指數期貨跌1.22%，跌幅略較稍早前收斂。

恆生科技股指數暫跌1.08%，成分股跌多漲少。美團漲4.5%，表現最佳；其次為萬國數據漲1.62%，快手漲0.9%。聯想跌4.36%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌4.22%，小米跌3.57%。

美團也是表現最佳的藍籌股，該公司第二季轉虧為盈，獲多家券商調升目標價。

大陸地產股走弱，龍湖跌逾6%，在藍籌股表現最差。

生技股指數大跌2.8%，「染藍」新貴翰森製藥稍早前跌14.5%，目前跌逾11%。康希諾上半年獲利暴跌98.69%，目前股價跌逾12%。信達生物跌逾7%，藥明康德跌4%。

時代電氣上半年獲利成長25%，股價逆勢強彈7.2%。

長飛光纖光纜上半年獲利成長近10%，稍早前股價上漲近4%，惟目前僅漲0.5%。