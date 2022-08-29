國民黨台北市長參選人蔣萬安29日參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，回憶他觀看《螢火蟲之墓》的記憶，並在展場打卡點拍照留念。（鄧博仁攝）

台北市長參選人黃珊珊今談到居住政策，但不少人質疑「柯文哲2.0」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，很多民眾反應，他們也不希望看到過去沒辦法落實的政策，「柯規黃隨」，民眾希望看到能夠有創新思維，沒有行政包袱的市長帶領市府團隊。

蔣萬安上午前往台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，媒體詢問黃珊珊今將拋出住宅政策，但不少人覺得奇怪，黃珊珊當副市長時做不到，當市長就做得到，台北市民不需要「柯P2.0」。

蔣萬安表示，很多民眾反映，他們不希望看到過去沒辦法落實的政策「柯規黃隨」，包括居住正義政策我提出，透過青銀換居創造雙贏，北市站出來說早就在做，但他們今年3月才開始做，而且執行率是0，

蔣萬安強調，他將化被動為主動，透過公私協力，與民間團體合作，主動出擊媒合，讓長輩知道社宅有保留一定戶數，有電梯讓他們入住，讓年輕朋友用便宜租金，入住旁邊的公寓，雖然沒有電梯，但對年輕朋友來說，租金便宜、空間適當，創造雙贏局面，他的政策很清楚具體。

他表示，他也提出公辦都更的解方，擴大量能、門檻降低，政府及早介入到下個階段，透過容積獎勵的方式，「早進場、擴量能、增彈性」3支箭，民眾希望看到能夠有創新思維，沒有行政包袱，有國際觀的市長帶領市府團隊，完成長久以來沒有辦法達成的公共建設，精緻化的服務內容，各方面政策未來都會陸續宣布。

柯文哲指其他參選人都需要證明自己有能力當市長，但黃珊珊不需要，還叫黃珊珊打包慢一點，或是直接搬去他的辦公室，免得到時還要搬來搬去。蔣萬安說，民主時代透過民主機制，爭取市民朋友認同，選舉當然需要選民一票一票選舉出來，接下來大家一起努力，共同提出對台北未來擘畫願景，爭取市民認同。