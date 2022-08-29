台北市長參選人黃珊珊昨喊出擺脫藍綠惡鬥最好方法就是讓她當選，但國民黨台北市議員游淑慧反轟最會操作顏色政治，從獲利的就是黃珊珊。黃珊珊今在專訪時炮火四射，大酸藍營基本盤鬆動才這麼害怕，這種攻擊只是同溫層取暖，她更反問藍營找得到投給國民黨台北市長參選人蔣萬安的理由嗎？

黃珊珊今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於遭質疑操作顏色政治，黃珊珊表示，台北市民在8年前就已經超越藍綠，已選擇不被藍綠綁架，藍的說她的綠的，綠的說她是藍的，表示她一定是對的、她不分藍綠。

黃珊珊直言，現在打這個說難聽點只是要基本盤回去，「發現基本盤鬆動才這麼害怕」，市民希望不要搞藍綠、要回到中間，「不然黃珊珊怎麼存在呢？」他們現在用這種方式攻擊只是跟同溫層取暖，但其實是中間選民決定台北市的未來。

被問起如何分析自己的票源，黃珊珊強調，「選民是人不是票」，藍的不好就投綠、綠的不好就投藍，不是鐵板一塊，中間選民投過藍也投過綠，選民就算是綠的不喜歡這個人還是可以不投，台北市民8年前就拋棄了藍綠，「現在大家還在講版圖、藍綠，那就留在歷史裡面。」

談到棄保的議題，黃珊珊重申，做自己的主人，三個蘋果放出來，買個水果都會挑，現在不挑了嗎？要在最後關鍵去想像未來市長未做什麼事情，交給他放心就投給他，「不要說很為難，只能聽爸爸叫我買的水果，雖然知道那顆水果不行」，她並炮轟藍綠只想贏得政權，沒有思考如何帶領北市面對未來挑戰。

面對主持人黃光芹持續追問棄保話題，黃珊珊語帶不耐表示，大家要當自己的主人，自己沒有自主意識，聽到似是而非的話才會去想棄保，年輕人從來不會棄保，喜歡什麼就什麼，沒有人知道在算計什麼，大家去想的是那個人的品質，做任何事情都會挑，結果選舉都不挑？她相信人是有智慧的，集體的智慧不可能被單純的顏色操弄，「不是不用努力，每天說棄保市民就會投給你，那就是汙辱市民智慧」。

黃也提及，國民黨已在喊「投給黃珊珊，就是投給陳時中」，但她反嗆找得到一個投給蔣萬安的理由嗎？大家忘記8年前國民黨為什麼丟掉政權，大家都忘了8年發生變化。

至於將以無黨籍參選也是打破藍綠的策略？黃珊珊說，因為北市沒有顏色，地方首長也應該放下意識形態、政黨利益，北市已經是聯合內閣，藍綠局處首長一起工作，沒有分過彼此，這已經是非常進步時代，不曉得這些人為什麼停留在8年以前，「只有你的政黨可以贏者全拿，別人都是你的附庸」，這觀念早就已經很落後。

黃光芹問道，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹分析，現在北市400多個里長，285個掛國民黨，談到里長對選舉影響，黃珊珊說，她在內湖南港當民意代表20幾年，里長都認識20幾年都熟到不行，有人看著她結婚生子，這種關係要去用黨籍限制里長，不是很無聊嗎？她還嗆，如果國民黨講說有200多個里長，「那你應該執政啊？怎麼會變在野呢？」

黃珊珊更嗆，重點在於市民為什麼里長投給你們但市長不投呢？國民黨自己要檢討的事情，而不是一天到晚當成「樁」，在市府執政時沒分過彼此，為什麼里長支持柯文哲、黃珊珊，他們自己是不是該檢討一下。