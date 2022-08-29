近日大量新聞報導台灣民眾遭誘騙赴柬埔寨工作，遭囚禁毆打甚至死亡等事件曝光，引發社會各界廣泛關注。大陸外交部發言人趙立堅今天（8月29日）在記者會上表示，中國駐柬使館收到20多名台胞求助訊息，已協助柬方成功解救部分人員。此外，趙立堅說，有在柬中國大陸公民通過微博向他求助，最終獲救回國。

趙立堅表示，中國政府高度重視並全力維護包括台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。中國駐柬埔寨大使館正在與柬埔寨政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。

趙立堅表示，目前使館收到20多名台灣同胞求助訊息，已經協助柬方成功解救部分人員。陸方將繼續密切跟進案件處置，遇困台灣同胞及家屬可及時聯繫中國駐柬使館求助。

趙立堅再次提醒中國公民，警惕境外網路虛假招聘訊息，嚴格遵紀守法，確保人身安全，及時舉報有關涉詐、涉賭信息。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與中國駐當地使領館聯繫。

趙立堅還透露，他在個人微博帳號曾經發現有一個叫「一個想回家的孩子」的帳號，多次向他發送求助信息，他把相關的訊息轉給了中國駐柬埔寨使館，中國駐柬使館與柬埔寨警方通力合作，好消息是這名中國大陸公民最終得到了解救，現在已經回到了中國。

趙立堅指出，如果有這樣的案例，可以向中國外交部領事保護中心，或者直接向中國駐柬埔寨等國的使館、領館進行求助。