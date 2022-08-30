「軒嵐諾」颱風昨天下午增強為中颱，目前位在日本東南方外海，未來以偏西轉西南方向往琉球南方海面前進，氣象局表示，因導引氣流不明顯，可能滯留一陣子，目前預報路徑雖不會發警報，但若在琉球滯留時向西，就可能發警報，據最新資料，「軒嵐諾」7級風暴風圈侵襲台灣機率上升至46%。

氣象局表示，「軒嵐諾」目前在台北東方1770公里的海面上，未來朝偏西轉西南的方向前進到琉球南方海面後，因引導氣流不明顯，使後續路徑不確定性大，而「軒嵐諾」威力如何？鄭明典在臉書PO出衛星雲圖指出，「軒嵐諾」出現颱風眼，且颱風眼周邊的眼牆雲系也很完整，強度還持續增強中，雖然「軒嵐諾」的雲系還是偏小，但強度不可忽視，持續觀察。

「觀氣象看天氣」也在臉書提醒，接下來「軒嵐諾」行經的海域發展條件良好，有利颱風增強，預計周四（9月1日）到台灣東方外海，將是個強度很強，環流很大的颱風，「上看強颱等級！」

至於「軒嵐諾」靠近台灣時是否會發海上、陸上颱風警報，氣象局表示，「軒嵐諾」周四、周五來到琉球群島南方海面，可能滯留一陣子，之後動向要再觀察，以目前最新預報是不會發警報，但如果颱風在琉球滯留時向西，有機會發警報。周三晚起至周六（31至9月3日）受颱風外圍環流影響，北部、東北部有間歇性陣雨，山區有局部較大雨勢，累積雨量也較多。以及颱風外圍環流帶來東北風，使北台灣高溫略降，感受舒適。

根據氣象局最新資料，「軒嵐諾」7級風暴風圈侵襲台灣機率上升，最高為宜蘭縣的46%，其次為基隆市45%、花蓮縣44%、台北市42%、新北市41%，桃園市、綠島各38%，蘭嶼35%、新竹縣市34%，苗栗縣、台東縣各32%，本島其他縣市介於20-29%間，外島3縣市則介於8-22%。