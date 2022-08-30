為了緩和兒童接種新冠肺炎疫苗不安的情緒，且能讓青創廠商回饋社會，高雄市青年局特地邀請哇哇科技、肯特動畫及公視攜手做公益，於本月27日在高雄幼兒防疫接種站播放科普動畫影集《熊星人》，楠梓衛生所則邀請氣球達人現場折出造型氣球，康兒診所小小志工也提供卡通氣球，共同營造歡樂氣氛，讓小小朋友能開心地完成新冠肺炎疫苗接種。

青年局指出，《熊星人-希堤星系迷航記》是臺灣首部以地質科學為主題的動畫影集，由肯特動畫與公視合作，耗時超過一年製作完成，並由哇哇科技以此IP製作成遊戲，希望能透過有趣的劇情，把科普知識傳遞給孩童。

哇哇科技則是高雄109年度青創補助的新創體感廠商，致力於推動臺灣在地圖像角色IP 之遊戲化設計，以《條碼大作戰》、《Scan Your Heart》等遊戲，多次入圍台北電玩展獨立遊戲獎的最佳VR遊戲，也曾入圍東京電玩展Fami通獨立遊戲獎INDIE PRIZE。並與公視合作動畫電影聯名之Switch體感遊戲《妖果小學–水果奶奶的大秘密》，廣受大小朋友的歡迎。除資金挹注外，青年局並協助該公司110年進駐亞灣新創園區，及提供實習媒合協助共同培養在地體感人才。此外，亦邀請其參展2021及2022 Meet Greater South大南方展覽，協助作品行銷推廣。

負責人戴丞峰強調， 透過青年局階段性並全方位的協助，讓哇哇科技一步步茁壯，持續展 現體感技術量能，希望能協助推廣臺灣優質原創IP，用不同型式來 「說故事」持續陪伴孩子成長，並透過各式的公益活動回饋社會。

高市青年局局長張以理表示，青年局做為年輕人堅定的靠山，為了讓青年朋友在創業路上站穩腳步，已推出各項青年創業補助、行銷補助、 青創貸款以及利息補貼等青創資源;亦持續開辦各類型創業輔導活動暨補助工具，歡迎有志加入青創行列的高雄青年搜尋「高雄市政府青 年局」加入官方FB、IG與[email protected]好友，隨時掌握第一手消息。