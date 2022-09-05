高雄市政府青年局5日指出，該局配合中央青創貸款所推出的「利息加碼補貼方案」成功拉抬創業誘因，締造「核貸金額率先破百億」，截至今日並與「件數」始終皆為全國第一縣市之成績，該方案雖已在3月底配合中央政策終止，但為繼續照顧有需求的廣大創業青年，青年局持續推出搭配3年利息補貼「市府青年創業貸款」，並加速審查作業流程，提高申辦及審查效率，矢志要讓「百億青創城市」佳績永續。

青年局局長張以理表示，許多未能趕在今年3月「利息補貼政策」結束前申請中央青創貸款的青創業者，紛紛轉向詢問同樣搭配利息補貼的「高市府青創貸款」應如何申請，因此青年局受理的申辦量達到開辦以來單次審查29案新高，是去年同期3倍之多。原訂2個月定期召開一次的貸款審查會，更因熱烈需求，加開審查會以收迅速之效，希望藉由縮短審查時程，讓有資金需求的業者，能夠盡早獲貸周轉資金。

高市青年局指出，在青創貸款幫助下，成功帶動各領域地方創新產業，如「墟聲創營工作室」在文化傳承、環境保護及永續發展等議題上皆有涉獵，也與政府機關合作拍攝動態影像及平面刊物，是將青創資源充分利用於文創事業的案例；「小力歐leoneverdie」發揮創意，將熱門人氣圖案，利用機器熱壓印在素T上，大幅提高產品的附加價值，與年輕人一起站在潮流前端。少年頭家藉由政府資源分擔草創壓力，進而無後顧之憂，將更優質的商品、更專業的服務帶給消費者。