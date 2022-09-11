（取自徐定禎臉書）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（11）日在臉書指出，苗栗要成為鼓勵青創、更要友善創業的宜居城市，縣府需要做創業者最強後盾，完善基礎建設、建立行銷平台，打造屬於苗栗的優良品牌！

徐定禎表示，連假最後一天，他拜訪銅鑼中平村陳永宏芋頭園和峻豐帽子工廠，了解苗栗農民、加工廠和傳統中小型企業面臨的經營情形，聽取第一線生產夥伴們最希望能得到的協助。

徐定禎說，陳大哥經營的芋頭園，一顆顆友善栽種的大芋頭品質好、鬆軟綿密的口感很出名。陳大哥也投資加工設備、擴大加工，增加包裝手續延長芋頭保存，用心栽種再好再美味的芋頭，卻因為基礎建設不足、沒有自來水能夠灌溉，而無法通過品質管理認證，造成行銷卡關。

徐定禎提到，專攻仕女紳士帽的峻豐帽子工廠，則向我談到了苗栗傳統產業面臨行銷通路的問題，中小企業完成設計、打版開發，做出品質好的產品，往往卻在行銷與曝光的問題上犯難，不知道怎麼行銷自己、把優秀產品推出去，導致產業無法繼續發展。

徐定禎強調，苗栗要成為鼓勵青創、更要友善創業的宜居城市，縣府需要做創業者最強後盾，完善基礎建設、建立行銷平台，打造屬於苗栗的優良品牌，這些長年累月停滯不前的難題，就讓徐定禎改善疏通！