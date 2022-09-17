對於近日桃園區有許多民眾發現，社區與住家信箱被塞滿質疑張研究案的黑函攻擊文宣，張善政的支持者在臉書留言相挺，包括基層議員梁為超指出，這是民進黨選情告急就出奧步；黃敬平也說，太誇張了吧，抹黑不只在網路上，還到了街巷！民眾也說，「民進黨真的瘋了！」

近日桃園區有許多民眾發現，社區與住家信箱被塞滿質疑張研究案的黑函攻擊文宣。對此，國民黨桃園市長參選人張善政今（17）日早表示將提告後，更透過臉書喊話，面對民進黨無下限抹黑攻勢，他會堅定反擊，捍衛人格、名譽與民主乾淨選風。

張善政感嘆，實在沒想到對手這些抹黑攻擊，比他們原以為的還要更沒有下限，地方後援會友人傳來照片，署名民進黨桃園市黨部的夾報文宣遍布大街小巷，指控他的研究案是「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」，簡直是赤裸裸造謠抹黑，完全不是事實，更要重申這件委託案，他個人沒領到一毛錢進口袋，否則就退選。

對此，支持張善政的民眾有湧入臉書留言，包括基層議員梁為超指出，這是民進黨選情告急就出奧步；黃敬平也說，太誇張了吧，抹黑不只在網路上，還到了街巷！

民眾表示，桃園市民絕對不會把票投給只會抹黑造謠的政黨！「民進黨真的瘋了！」民進黨怕了！呼籲選上後嚴查近幾年新開發的標案！這種奧步根本是在侮辱桃園人的智商！

（取自張善政臉書）