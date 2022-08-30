蘋果秋季發表會將在9月初登場，預料iPhone 14系列新機會是主秀，近日新機傳聞不斷，知名分析師郭明錤透露，iPhone 14手機已經測試衛星通訊功能，但欠缺商業營運模式，如果成真，最有可能的合作廠商會是Globalstar。

早在去年iPhone 13推出前，搭載衛星通訊功能的傳聞就已相當熱烈，不過最終並沒有成功推出此功能，郭明錤說：「iPhone 13已經完成衛星通訊的硬體測試，但缺乏商業模式支持而遭擱置。」

如今，郭明錤再度透露關於iPhone手機搭載衛星通訊的細節，他說：「衛星通訊是iPhone 14硬體測試的主要項目之一，蘋果也已經完成相關的測試工作，但最終是否會提供該功能，取決於蘋果如何與營運商確定商業模式。」

郭明錤加碼爆料，如果此功能成真，蘋果最有可能合作的營運商是Globalstar。此前，馬斯克旗下的SpaceX也曾被傳聞提及，但近期的消息紛紛指向，蘋果選擇與Globalstar合作。

不僅如此，由於蘋果發出的邀請函有豐富太空元素，更寫上「far out」字樣，暗示新產品將是相當奇特且超乎想像的，此事被認為與iPhone 14推出衛星通訊有密切關係。衛星通訊可以用在無訊號的緊急情況，在地緣政治風險升高的當下，衛星通訊服務被認為是未來智慧型手機的必備功能。