蘋果秋季發表會將在台灣時間8日凌晨1點登場，預料iPhone 14系列新機將成為主秀，關於售價、規格與設計的傳聞不斷，有科技網紅爆料iPhone 14系列新機價格，最頂規的1TB的iPhone 14 Pro Max要價1699美元（約新台幣52164元）突破5萬水準。

知名科技網紅（@iphone14fans）在推特上爆料iPhone 14的起價為128GB的799美元、256GB的899美元及512GB的1099美元，換算新台幣的價格落在2萬5至3萬3左右。

iPhone 14 Max的價格則從128GB的899美元起跳，256與512GB分別是999及1199美元，換算成新台幣的價格則是落在2萬7到3萬6區間；iPhone 14 Pro增加1TB的容量規格，價格落在新台幣3萬3至4萬9之間。

頂規的iPhone 14 Pro Max最高容量1 TB價格達1699美元，新台幣價格將可能突破5萬，最便宜的128GB價格也來到1199美元，新台幣價格將近4萬。

目前市場上普遍認為，iPhone 14的價格會比iPhone 13還高15%，主要原因是零組件成本上升與儲存規格提升，但確切的價格還是得等待官方公布，目前iPhone 14的上市時間則傳出落在16日。