台積電總裁魏哲家於今日2022年台灣技術論壇中表示，5奈米今年第三年生產，3奈米進入量產階段，2奈米將在2025年量產，「保證到那時還是最好的科技」。

魏哲家說，科技在生活中發生改變，是產品造成的，台積電提供必要晶片技術，才能夠讓人類生活更好更安全有效率。如視訊、區塊鏈／NFT、AI、5G、汽車、醫療，疫苗1、2年就快速出現，都因為科技、AI進步。台積電自己也用HoloLens混合實境技術修機台。

魏哲家說，日常生活產品中的半導體含量一直增加，以手機來說，電源管理IC以前只要10顆，智慧型手機現在要算數據、電源要撐一天、螢幕要漂亮，現在要2～3倍以上的電源管理IC。

魏哲家表示，台積電永遠跟客戶走在一起，儘管台積電有能耐自己設計，但他承諾不會有自己的產品，強調「每項合作都獨一無二，客戶不必擔心被搶設計，一定是各位成功我們才成功，這是其他台積電競爭者無法講出的話。」2021公司生產出1.2萬種產品，用300多個製程技術，這是生態系造成的結果，「不是只有台積電厲害，大家一起厲害」。

聯發科「天璣9000旗艦手機晶片」有安卓手機晶片能效之王、手機電池持久之王的稱號，更是第一個採用台積電4奈米製程技術製造的晶片，聯發科無線通訊事業部總經理徐敬權說，公司多項5G商用世代產品都委由台積電製作。與台積電製程技術協同合作才能確保產品成功，在先進製程上的合作會不斷提前加快。