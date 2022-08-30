推廣貢寮旅遊，新北市觀旅局結合貢寮自然生態、人文歷史和在地美食，推出5款「貢好來寮貢寮小旅行」套票，9月1日中午12點上線開賣、限量500套自由行優惠套票，最低價333元起，其中「海職人來寮貢」遊程讓民眾體驗從餵食鮑魚開始到炙燒九孔，來一趟產地到餐桌上的食材小旅行。

觀旅局表示，今年的貢寮小旅行以相約來貢寮的心意出發，推出333、666、888、388、588元的超優惠價格，結合豐富多元的套票內容，帶大家來一趟貢寮山與海的共學體驗，包含在地懷舊便當、漁村海味、海濱下午茶到內河獨木舟、九孔餵食產地教育等特色體驗，同時於假日不定時推出在地導覽人員解說服務，並結合周邊住宿優惠，讓民眾到貢寮玩好玩滿，可至「貢好來寮官網」https：／／reurl.cc／QbeaL5訂購。

以單車自由行為主軸的套票，讓民眾騎乘單車深入貢寮的山水人文，展開深度對話，分別推出「貢來寮漁村 雙人套票」666元，以及包含福隆沙雕展的超優惠單人套票「霹靂貢一夏」333元。

「貢遊好食光」套票588元，推薦遊程包含福隆沙雕展、自行車遊，中午享用經典福隆便當配當地特產的清涼石花凍，下午則前往可坐擁美麗海景的藍灣下午茶。自行車建議騎乘路線為龍門鹽寮自行車道，這條龍門公園到鹽寮海濱公園之間的自行車專用道，來回全長約8公里，難度不高，是全家大小一起騎單車的好去處。

「貢舞海波浪」套票888元帶民眾拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜。龍門基地的內河安全適合初學者，你將會發現划獨木舟就是這麼簡單有趣又安全，憑藉著雙人的默契，暢遊雙溪河，欣賞四周的山水美景；「海職人來寮貢」套票388元，則邀請民眾身體力行體驗貢寮，親自走一趟貢寮鮑魚生長的環境，從餵食鮑魚開始到炙燒九孔，來一趟產地到餐桌上的食材小旅行。

觀旅局表示，另有在地體驗行程，包含馬崗漁村的海女體驗，跟著海女阿嬤一起走訪馬崗海花園；遇見雞母嶺體驗行程，融入里山環境教育，體驗山林田野的古樸美麗；貍和禾小穀倉，踏入貢寮山村，學習水梯田傳統手耕文化；或來到卯澳里海學堂，加入漁村產業導覽，還可以自己動手製作石花凍。詳請可上新北觀光旅遊網、新北旅客粉絲團或「貢好來寮官網」查詢。