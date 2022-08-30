對於東方人來說，米飯是不可或缺的主食，但要如何煮得美味，是一門學問，最常見的莫過於水與米的比例，不過日前就有日本網友分享，在煮飯時加入「維也納香腸」也有意想不到的效果，能讓煮出來的米飯更具香氣。

日本網友近日在推特帳號「@yamasan15588510 」分享了讓米飯變得更好吃的秘訣，那就是在煮飯時多放上一根維也納香腸，等到米飯起鍋之後，除了原本的米香之外，因為多了肉的油脂，米飯不僅變得油亮且粒粒分明，整體口感更具香氣。此外，原PO也說，2杯米加1根維也納香腸是他發現的最佳比例，至於香腸在電鍋的燜煮之下也很下飯。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人直呼從沒想過可以加入維也納香腸提味，也有人分享實測結果，大讚加了香腸之後確實美味加倍。

過去日本媒體也曾分享，以2杯米加上一小匙蜂蜜的比例烹煮，會讓米飯更加香甜美味，加了蜂蜜的米飯也會變得較有光澤，不少壽司店也經常用這招美味密技煮飯。