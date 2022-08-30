原台北刑務所官舍群打造成「榕錦時光生活園區」，8月31日起試營運，「京町山本屋」推出每日限量的「宇治金時刨冰」。（文化局提供／張芷瑜台北傳真）

老房子重現日式風貌，歷經3年，金華街上原台北刑務所官舍群變身「榕錦時光生活園區」，8月31日起試營運，9月7日正式開幕，邀請15家精選品牌店家進駐，文化局表示，修復後除了展現日式建物獨特風情，保留文資歷史文化展示空間，還設置社區保健室，打造全齡世代生活園區。

「原台北刑務所官舍」是1905年竣工的台灣最大規模監獄「原台北刑務所」的獄政官員宿舍；台北刑務所作為台北監獄的前身，台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水皆曾被關押在此，抗日烈士羅福星也在此受刑，是台北獄政的重要歷史場域，1970年起此區被稱為「華光社區」，當地居民則稱呼為「監獄口」。

文化局表示，「榕錦時光生活園區」規畫於9月7日開幕，8月31日起試營運，期間入駐品牌提供多樣優惠，店內消費拍照並打卡即贈限量精美小禮物，有首度登台的「九州鬆餅瓦芙」，以成為日台友好橋樑的「京町山本屋」則推出每日限量「宇治金時刨冰」，之後也會舉辦周末市集，歡迎大家假日來走逛。

文化局表示，「榕錦時光生活園區」以全齡共樂和在地共生為營運主軸，參考日本社區共生範例「佛子園」，在園區中設置社區保健室，提供社區健康照護服務，同時集結養生舒壓、精品咖啡、親子寵物、餐飲體驗等15家精選品牌店家進駐，打造全齡共樂生活園區。

文化局表示，園區橫跨日治時期和民國政府遷台時期，除了修復宿舍建物，保留公有宿舍時期的部分紅磚圍牆，並且搭建電梯活化居民自行建造的吊腳樓式二樓房屋，讓民眾參觀時能夠登上樓房，俯瞰台北監獄圍牆遺跡，也將因火災殘留的建物遺跡打造為通透的玻璃屋，讓歷劫餘生的房樑訴說建物的生命故事。